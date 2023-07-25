Китайский парламент назначил нового главу ЦБ Китая
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) 14-го созыва, текст которого приводит агентство «Синьхуа».
Вместе с этим с данной должности был снят И Ган.
«В результате голосования было принято решение... отстранить И Гана от должности главы Народного банка Китая, назначить Пань Гуншэна главой Народного банка Китая», — указывается в документе.
Ранее парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел. При этом Ван И вновь возглавил МИД Китая.