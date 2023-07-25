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Китайский парламент назначил нового главу ЦБ Китая

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Китайский парламент назначил Пань Гуншэна на должность главы Народного банка Китая (ЦБ).
Китайский парламент назначил нового главу ЦБ Китая
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) 14-го созыва, текст которого приводит агентство «Синьхуа».

Вместе с этим с данной должности был снят И Ган.

«В результате голосования было принято решение... отстранить И Гана от должности главы Народного банка Китая, назначить Пань Гуншэна главой Народного банка Китая», — указывается в документе.

Ранее парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел. При этом Ван И вновь возглавил МИД Китая.

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