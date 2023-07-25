Востоковед Карнеев: назначенный главой МИД КНР Ван И имеет большой опыт и хорошо известен

Андрей Карнеев, руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, прокомментировал назначение Ван И главой Министерства иностранных дел Китая.

«Сильные стороны (Ван И. — RT) — в большом опыте работы, в том, что он очень хорошо знает всю эту сферу, знает многих мировых лидеров, его хорошо знают. Цинь Ган, который до него занимал эту должность, всего несколько месяцев побыл, и так внезапно его заменили. Пока мы вряд ли сможем узнать подробности. Официально говорится, что по состоянию здоровья... Ван И — опытный и известный всем дипломат, хорошо себя зарекомендовавший», — подчеркнул собеседник RT.

Специалист напомнил, что Ван И занимал должность «на ступеньку выше».

«Он был старшим специалистом уже с точки зрения правящей партии, он был руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК. Это орган, который определяет политику, а МИД уже её выполняет. Но, с другой стороны, мы понимаем, что самые важные решения принимает господин Си Цзиньпин — генеральный секретарь ЦК КПК», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Ван И вновь возглавил МИД Китая.

11 июля стало известно, что глава МИД КНР Цинь Ган пропустит встречу глав МИД АСЕАН по состоянию здоровья.