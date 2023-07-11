Министр иностранных дел Китая пропустит встречу глав МИД АСЕАН по состоянию здоровья

Глава МИД КНР Цинь Ган не сможет принять участие во встрече глав МИД АСЕАН по состоянию здоровья.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Член госсовета КНР и министр иностранных дел КНР Цинь Ган не сможет в этот раз принять участие во встрече глав МИД по состоянию здоровья», — цитирует его РИА Новости.

Во встрече глав МИД АСЕАН в Джакарте примет участие глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправится в Китай для встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а также другими официальными лицами.

Позднее стало известно, что китайская сторона отменила визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в КНР, который должен был состояться 10 июля.