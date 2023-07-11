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Министр иностранных дел Китая пропустит встречу глав МИД АСЕАН по состоянию здоровья

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Глава МИД КНР Цинь Ган не сможет принять участие во встрече глав МИД АСЕАН по состоянию здоровья.
Министр иностранных дел Китая пропустит встречу глав МИД АСЕАН по состоянию здоровья
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Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Член госсовета КНР и министр иностранных дел КНР Цинь Ган не сможет в этот раз принять участие во встрече глав МИД по состоянию здоровья», — цитирует его РИА Новости.

Во встрече глав МИД АСЕАН в Джакарте примет участие глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправится в Китай для встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а также другими официальными лицами.

Позднее стало известно, что китайская сторона отменила визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в КНР, который должен был состояться 10 июля.

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