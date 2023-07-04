В Пекине отменили визит Борреля в Китай 10 июля

Китайская сторона отменила визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в КНР 10 июля.

«К сожалению, мы были проинформированы нашими китайскими коллегами, о том, что (визит. — RT) в запланированные на следующей неделе даты больше невозможен», — заявила Reuters представитель Еврокомиссии Набила Массрали.

Она не уточнила возможных дат переноса поездки.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на посла ЕС в Пекине Хорхе Толедо сообщало, что Боррель посетит на следующей неделе Китай и проведёт встречу с главой МИД КНР Цинь Ганом.