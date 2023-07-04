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В Пекине отменили визит Борреля в Китай 10 июля

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Китайская сторона отменила визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в КНР 10 июля.
В Пекине отменили визит Борреля в Китай 10 июля
  • AP
  • © Fred Sierakowski

«К сожалению, мы были проинформированы нашими китайскими коллегами, о том, что (визит. — RT) в запланированные на следующей неделе даты больше невозможен», — заявила Reuters представитель Еврокомиссии Набила Массрали.

Она не уточнила возможных дат переноса поездки.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на посла ЕС в Пекине Хорхе Толедо сообщало, что Боррель посетит на следующей неделе Китай и проведёт встречу с главой МИД КНР Цинь Ганом.

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