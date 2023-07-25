Министр энергетики Турции провёл переговоры с главой «Росатома»

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар провёл переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым.

Об этом он написал в своих соцсетях.

«Мы встретились с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым и сопровождавшей его делегацией в нашем министерстве. Мы оценили нынешнее состояние АЭС «Аккую», которая представляет собой новое поколение энергетики Турции», — цитирует его РИА Новости.

27 апреля Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую», «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него.

Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года.