Экс-разведчик США Риттер заявил, что членство Финляндии в НАТО стало проблемой для страны

Решение Финляндии присоединиться к НАТО поставило страну в невыгодное положение, заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создаёт проблемы только для Хельсинки», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риттера, для Финляндии было бы самоубийственной миссией нанесение ударов по России или любые провокации.

При этом, по данным Reuters, Финляндия модернизирует железную дорогу для ускоренной переброски войск к России.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.

Также министр заявил, что российская сторона была поражена тем, «с какой скоростью и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса» и преимуществ, получаемых от данного статуса.