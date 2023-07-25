Узнать больше

Экс-разведчик США Риттер заявил, что членство Финляндии в НАТО стало проблемой для страны

Короткая ссылка
Решение Финляндии присоединиться к НАТО поставило страну в невыгодное положение, заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что членство Финляндии в НАТО стало проблемой для страны
  • AP

«Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создаёт проблемы только для Хельсинки», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риттера, для Финляндии было бы самоубийственной миссией нанесение ударов по России или любые провокации.

При этом, по данным Reuters, Финляндия модернизирует железную дорогу для ускоренной переброски войск к России.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.

Также министр заявил, что российская сторона была поражена тем, «с какой скоростью и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса» и преимуществ, получаемых от данного статуса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить