МИД Египта из-за осквернения Корана вызвал временного поверенного в делах Швеции

Министерство иностранных дел Египта вызвало временного поверенного в делах Швеции в Каире из-за акции с осквернением Корана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

«По поручению министра иностранных дел Самеха Шукри заместитель главы МИД по европейским делам Ихаб Наср сегодня утром, 25 июля, вызвал в штаб-квартиру МИД временного поверенного в делах Швеции в Каире», — уточняется в сообщении.

Также отмечается, что замглавы МИД подчеркнул, что властям Швеции и других стран с похожими инцидентами необходимо принять меры для недопущения повторения осквернений Корана и для привлечения участников к ответственности за содеянное.

Ранее сообщалось, что группа антиисламских активистов провела акцию с сожжением Корана в Дании у здания посольства Египта.

Также протестующие сожгли Коран у здания посольства Ирака в Копенгагене. Они сделали это дважды.