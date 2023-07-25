Патрушев: большинство крупных террористических групп созданы западными спецслужбами

Страны Запада создали, снабжают и финансируют практически все современные крупные террористические группировки.

Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в рамках совещания в Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС.

«Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами, выполняющими политические решения руководства стран Запада», — передаёт «Российская газета» слова Патрушева.

Он подчеркнул, что современный терроризм стал «прямым инструментом продвижения влияния США и их сателлитов». По его словам, Россия считает контртеррористическое взаимодействие приоритетным направлением в рамках БРИКС.

Ранее Патрушев заявил, что США и их сателлиты стремятся усилить эскалацию украинского конфликта.