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Патрушев: большинство крупных террористических групп созданы западными спецслужбами

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Страны Запада создали, снабжают и финансируют практически все современные крупные террористические группировки.
Патрушев: большинство крупных террористических групп созданы западными спецслужбами
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в рамках совещания в Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС.

«Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами, выполняющими политические решения руководства стран Запада», — передаёт «Российская газета» слова Патрушева.

Он подчеркнул, что современный терроризм стал «прямым инструментом продвижения влияния США и их сателлитов». По его словам, Россия считает контртеррористическое взаимодействие приоритетным направлением в рамках БРИКС.

Ранее Патрушев заявил, что США и их сателлиты стремятся усилить эскалацию украинского конфликта.

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