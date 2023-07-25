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Матвиенко: Россия и страны Африки обсудят в Петербурге доставку зерна на континент

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Россия и страны Африки обсудят и сформулируют способы решения проблем с доставкой зерна и удобрений на континент во время саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.
Матвиенко: Россия и страны Африки обсудят в Петербурге доставку зерна на континент
  • AP
  • © Sunday Alamba

Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Форматы такого сотрудничества с африканскими странами, пути решения проблем доставки зерна и удобрений будут сформулированы на саммите Россия — Африка, который пройдёт в конце июля в Санкт-Петербурге», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.

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