Матвиенко: Россия и страны Африки обсудят в Петербурге доставку зерна на континент

Россия и страны Африки обсудят и сформулируют способы решения проблем с доставкой зерна и удобрений на континент во время саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Форматы такого сотрудничества с африканскими странами, пути решения проблем доставки зерна и удобрений будут сформулированы на саммите Россия — Африка, который пройдёт в конце июля в Санкт-Петербурге», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.