Посол Озеров: военного присутствия России на Африканском континенте нет

Военного присутствия России на Африканском континенте нет, обращения ряда стран к России касаются помощи в обеспечении безопасности.

Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

«У нас и нет там военного присутствия. Есть обращения к российской стороне за помощью в обеспечении безопасности. Это не военное присутствие», — сообщил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с ЦАР и сохранит в стране необходимое число военных советников.

Российский лидер Владимир Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодёжи в марте 2024 года.