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Посол Озеров: военного присутствия России на Африканском континенте нет

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Военного присутствия России на Африканском континенте нет, обращения ряда стран к России касаются помощи в обеспечении безопасности.
Посол Озеров: военного присутствия России на Африканском континенте нет
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

«У нас и нет там военного присутствия. Есть обращения к российской стороне за помощью в обеспечении безопасности. Это не военное присутствие», — сообщил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с ЦАР и сохранит в стране необходимое число военных советников.

Российский лидер Владимир Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодёжи в марте 2024 года.

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