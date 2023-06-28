Песков: Россия продолжит сотрудничество с ЦАР и сохранит в стране военных советников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с ЦАР и сохранит в стране необходимое число военных советников.

Об этом Песков сказал журналистам.

Он отметил, что сотрудничество с ЦАР по государственной линии подкреплено необходимыми соглашениями и будет продолжаться.

«И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что «лидеров африканских стран, в частности ЦАР, охватила паника после субботних событий, связанная с возможным прекращением активности ЧВК «Вагнер» в Африке».

В интервью RT министр отметил, что не увидел «паники» в странах Африки на фоне ситуации с попыткой мятежа в России.