Лавров не увидел «паники» в странах Африки на фоне ситуации с мятежом в России

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что не увидел «паники» в странах Африки на фоне ситуации с попыткой мятежа в России.

Он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что «лидеров африканских стран, в частности ЦАР, охватила паника после субботних событий, связанная с возможным прекращением активности ЧВК «Вагнер» в Африке».

«Ну, если сообщения о панике, которая охватила Центрально-Африканскую Республику и всю остальную Африку, появились на американских порталах, то я настоятельно рекомендую всё-таки учитывать, на кого эти порталы работают и насколько ничтожно для них быть носителями фактов по сравнению с желанием выслужиться перед своим руководством, перед теми, кто определяет идеологию и практические действия коллективного Запада», — отметил глава МИД.

По его словам, Центрально-Африканская Республика — одна из тех стран, правительство которой, наряду с Мали, официально «обратилось с просьбой к частной военной компании» на этапе, когда эти африканские страны «просто бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов, закрывая там свои военные базы, которые призваны были подкреплять борьбу с терроризмом».

«Помимо отношений с этой ЧВК, правительства и Центрально-Африканской Республики, и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают, скажем, в Центрально-Африканской Республике в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена», — сказал глава МИД.

Он добавил, что, говоря «насчёт того, кто и по поводу чего паникует», он не увидел какой-то паники и каких-либо изменений в отношениях соответствующих африканских стран с Российской Федерацией.

«Наоборот, я, как уже сказал, получил несколько звонков солидарности, в том числе от многих моих африканских друзей. Поэтому мы исходим из того, что никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения между Россией и африканскими нашими партнёрами», — подчеркнул министр.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш высказался о попытке мятежа в России.