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Генсек ООН Гутерреш высказался о попытке мятежа в России

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Генсек ООН Антониу Гутерреш высказался о попытке мятежа в России.
Генсек ООН Гутерреш высказался о попытке мятежа в России
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генсека, Гуттереш с обеспокоенностью следил за развитием событий в России.

«Он в курсе последних сообщений о мерах по снижению напряжённости. Он призывает все вовлечённые стороны продолжать действовать ответственно во избежание дальнейшей напряжённости», — отмечается в заявлении.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом события 24 июня в России.

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