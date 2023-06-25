Генсек ООН Гутерреш высказался о попытке мятежа в России

Генсек ООН Антониу Гутерреш высказался о попытке мятежа в России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генсека, Гуттереш с обеспокоенностью следил за развитием событий в России.

«Он в курсе последних сообщений о мерах по снижению напряжённости. Он призывает все вовлечённые стороны продолжать действовать ответственно во избежание дальнейшей напряжённости», — отмечается в заявлении.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом события 24 июня в России.