Президент Турции Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом попытку мятежа в России
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
«Стороны обсудили последние события в России и подчеркнули, что окончание напряжённости в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине», — сказано в сообщении.
Как уточняется в заявлении, во время переговоров было выражено пожелание, чтобы события в России стали «шагом на пути к справедливому миру на Украине».
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко провёл переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.