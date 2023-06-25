Президент Турции Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом попытку мятежа в России

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом события 24 июня в России.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

«Стороны обсудили последние события в России и подчеркнули, что окончание напряжённости в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине», — сказано в сообщении.

Как уточняется в заявлении, во время переговоров было выражено пожелание, чтобы события в России стали «шагом на пути к справедливому миру на Украине».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко провёл переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.