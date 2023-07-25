На саммите Россия — Африка обсудят логистические коридоры для зерна и удобрений из России
По его словам, идея таких логистических коридоров и создания зерновых хабов «перспективна и реализуема».
«Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу», — сказал Озеров.
При этом он добавил, что Россия имеет большие возможности в плане экспорта зерновых.
Ранее президент России Владимир Путин написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».
Также, по его словам, Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.