На саммите Россия — Африка обсудят логистические коридоры для зерна и удобрений из России

Посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил в интервью РИА Новости, что в ходе предстоящего саммита Россия — Африка будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на Африканский континент.

По его словам, идея таких логистических коридоров и создания зерновых хабов «перспективна и реализуема».

«Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу», — сказал Озеров.

При этом он добавил, что Россия имеет большие возможности в плане экспорта зерновых.

Ранее президент России Владимир Путин написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

Также, по его словам, Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.