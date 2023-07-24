В ООН призвали избегать эскалации конфликта на фоне атаки украинских БПЛА на Москву

В ООН призвали все стороны украинского конфликта избегать эскалации напряжённости на фоне попытки атаки Москвы украинскими беспилотниками. Об этом заявил заместитель представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак.

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали действий, которые ведут к эскалации конфликта», — приводит ТАСС его слова.

Хак призвал стороны конфликта предпринять дополнительные меры по разрядке напряжённости.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.

Также в Минобороны России заявили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.

В МИД России подчеркнули, что российская сторона расценивает атаку украинских беспилотников на Москву и Крым как террористический метод запугивания гражданского населения.