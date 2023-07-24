Узнать больше

В МИД России назвали атаки ВСУ на Москву и Крым методом запугивания населения

Короткая ссылка
Российская сторона расценивает атаку украинских беспилотников на Москву и Крым как террористический метод запугивания гражданского населения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России назвали атаки ВСУ на Москву и Крым методом запугивания населения
  • РИА Новости

«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима», — сказала она.

По словам Захаровой, за действиями украинской стороны стоит нацеленность Запада на эскалацию.

В МИД добавили, что Россия оставляет за собой право ответить на украинские атаки БПЛА на Москву и Крым.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.

Также в Минобороны России сообщили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить