В МИД России назвали атаки ВСУ на Москву и Крым методом запугивания населения

Российская сторона расценивает атаку украинских беспилотников на Москву и Крым как террористический метод запугивания гражданского населения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима», — сказала она.

По словам Захаровой, за действиями украинской стороны стоит нацеленность Запада на эскалацию.

В МИД добавили, что Россия оставляет за собой право ответить на украинские атаки БПЛА на Москву и Крым.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.

Также в Минобороны России сообщили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.