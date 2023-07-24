Суд в Швеции оштрафовал активистку Грету Тунберг на $144 за неподчинение полиции

Шведскую активистку Грету Тунберг оштрафовали на 1,5 тыс. крон ($144) за нарушение правил проведения демонстрации в Мальмё.

Об этом пишет газета Sydsvenskan.

«Грете Тунберг было предъявлено обвинение в неповиновении правоохранительным органам после климатической акции в нефтяном порту в Мальмё... Она приговорена к 30 ежедневным штрафам в размере 50 шведских крон. Кроме того, она должна заплатить 1 тыс. шведских крон в Фонд жертв преступлений», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что Тунберг и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве. Они обсудили проблему влияния украинского конфликта на окружающую среду.