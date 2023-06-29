Зеленский встретился в Киеве с экоактивисткой Гретой Тунберг
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Отмечается, что Тунберг прибыла на Украину в составе международной рабочей группы, которая занимается вопросами экологических последствий украинского конфликта.
На сайте говорится, что в ходе встречи стороны затронули проблему последствий украинского кризиса на окружающую среду.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на Запорожской АЭС