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Песков заявил об исходящих от киевского режима угрозах провокации на ЗАЭС

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Песков заявил об исходящих от киевского режима угрозах провокации на ЗАЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

По его словам, от киевского режима идут постоянные угрозы провокаций. 

«И это инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала в полный рост», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, видит ли российская сторона риски провокаций на фоне объявленных киевским режимом учений на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.

Ранее на временно контролируемой киевским режимом части Запорожской области объявили о начале учений на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС.

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