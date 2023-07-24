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Sky News: жителям ещё двух населённых пунктов на Родосе рекомендовали эвакуироваться

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Власти с помощью системы экстренной связи порекомендовали покинуть греческий остров Родос жителям населённых пунктов Геннади и Вати в связи с разгоревшимися лесными пожарами.
Sky News: жителям ещё двух населённых пунктов на Родосе рекомендовали эвакуироваться
  • AP
  • © Petros Giannakouris

Об этом сообщает Sky News.

Около 19 тыс. человек уже получили рекомендацию уехать с территории острова, так как лесные пожары продолжаются шестой день.

Министерство по изменению климата и гражданской защите назвало происходящее самой крупной эвакуацией пострадавших от лесного пожара в стране.

Ранее стало известно, что МИД Британии отправил группу быстрого реагирования для помощи своим гражданам, которые находятся на острове Родос, где разгорелись лесные пожары.

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