Sky News: жителям ещё двух населённых пунктов на Родосе рекомендовали эвакуироваться
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Об этом сообщает Sky News.
Около 19 тыс. человек уже получили рекомендацию уехать с территории острова, так как лесные пожары продолжаются шестой день.
Министерство по изменению климата и гражданской защите назвало происходящее самой крупной эвакуацией пострадавших от лесного пожара в стране.
Ранее стало известно, что МИД Британии отправил группу быстрого реагирования для помощи своим гражданам, которые находятся на острове Родос, где разгорелись лесные пожары.