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Sky News: МИД Британии направил группу быстрого реагирования на греческий остров Родос

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Министерство иностранных дел Великобритании направило группу быстрого реагирования для помощи британским гражданам, которые в данный момент находятся на греческом острове Родос, где происходят лесные пожары.
Sky News: МИД Британии направил группу быстрого реагирования на греческий остров Родос
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского МИД.

По данным телеканала, в группу входят пять сотрудников МИД Великобритании и четыре сотрудника Британского общества Красного Креста.

Они будут оказывать помощь британским гражданам в аэропорту Родоса.

Ранее стало известно, что из-за сильных лесных пожаров на острове Родос из районов, которым угрожает огонь, эвакуируют 30 тыс. человек.

Российское посольство на данный момент не получало обращений от туристов из России в связи с лесным пожаром на Родосе.

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