Sky News: МИД Британии направил группу быстрого реагирования на греческий остров Родос
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского МИД.
По данным телеканала, в группу входят пять сотрудников МИД Великобритании и четыре сотрудника Британского общества Красного Креста.
Они будут оказывать помощь британским гражданам в аэропорту Родоса.
Ранее стало известно, что из-за сильных лесных пожаров на острове Родос из районов, которым угрожает огонь, эвакуируют 30 тыс. человек.
Российское посольство на данный момент не получало обращений от туристов из России в связи с лесным пожаром на Родосе.