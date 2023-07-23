Sky News: МИД Британии направил группу быстрого реагирования на греческий остров Родос

Министерство иностранных дел Великобритании направило группу быстрого реагирования для помощи британским гражданам, которые в данный момент находятся на греческом острове Родос, где происходят лесные пожары.

Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского МИД.

По данным телеканала, в группу входят пять сотрудников МИД Великобритании и четыре сотрудника Британского общества Красного Креста.

Они будут оказывать помощь британским гражданам в аэропорту Родоса.

Ранее стало известно, что из-за сильных лесных пожаров на острове Родос из районов, которым угрожает огонь, эвакуируют 30 тыс. человек.

Российское посольство на данный момент не получало обращений от туристов из России в связи с лесным пожаром на Родосе.