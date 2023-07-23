На греческом Родосе эвакуируют 30 тысяч человек из-за пожаров
Об этом информирует местный новостной портал rodiaki.gr.
«Продолжается крупная операция по спасению людей из районов Киотари и Лардос на Родосе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Родосе пятый день бушует сильный лесной пожар. В тушении пожара задействованы береговая охрана, вооружённые силы и местные власти.
На прошлой неделе на Канарах эвакуировали свыше 2 тыс. человек из-за лесного пожара.
Также сообщалось, что в России за прошедшие сутки потушили почти 60 природных пожаров.