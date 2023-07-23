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На греческом Родосе эвакуируют 30 тысяч человек из-за пожаров

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Из-за сильных лесных пожаров на греческом острове Родос из районов, которым угрожает огонь, эвакуируют 30 тыс. человек.

Об этом информирует местный новостной портал rodiaki.gr.

«Продолжается крупная операция по спасению людей из районов Киотари и Лардос на Родосе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Родосе пятый день бушует сильный лесной пожар. В тушении пожара задействованы береговая охрана, вооружённые силы и местные власти.

На прошлой неделе на Канарах эвакуировали свыше 2 тыс. человек из-за лесного пожара.

Также сообщалось, что в России за прошедшие сутки потушили почти 60 природных пожаров.

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