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В России за сутки потушили почти 60 природных пожаров

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Лесопожарные службы в России за сутки потушили 59 природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.
В России за сутки потушили почти 60 природных пожаров
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки 21 июля в 18 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 34 753 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным на 00:00, 22 июля на территории России действовало 185 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 509 965 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Ранее сообщалось, что лесные пожары на площади более 633 тыс. га зарегистрировали в Якутии.

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