Лесными пожарами в Якутии охвачено свыше 633 тысяч гектаров
Об этом информирует ТАСС.
«Всего на начало суток действует 63 лесных пожара на площади 633 124 га», — говорится в сообщении.
Кроме того зарегистрирован один ландшафтный пожар на площади 493 га.
Отмечается, что к борьбе с огнём привлечены 598 человек, 14 единиц техники, а также авиация.
По данным агентства, все пожары возникли из-за гроз.
Ранее в Рослесхозе рассказали об эффективности режима ЧС для снижения числа лесных пожаров.
Также сообщалось, что в Удмуртии восстановили лес на площади более 5 тыс. га.