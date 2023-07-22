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Лесными пожарами в Якутии охвачено свыше 633 тысяч гектаров

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Лесные пожары на площади более 633 тыс. га зарегистрировали в Якутии.

Об этом информирует ТАСС.

«Всего на начало суток действует 63 лесных пожара на площади 633 124 га», — говорится в сообщении.

Кроме того зарегистрирован один ландшафтный пожар на площади 493 га.

Отмечается, что к борьбе с огнём привлечены 598 человек, 14 единиц техники, а также авиация.

По данным агентства, все пожары возникли из-за гроз.

Ранее в Рослесхозе рассказали об эффективности режима ЧС для снижения числа лесных пожаров.

Также сообщалось, что в Удмуртии восстановили лес на площади более 5 тыс. га.

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