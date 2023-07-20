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В Рослесхозе рассказали об эффективности режима ЧС для снижения числа лесных пожаров

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Начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский рассказал, что принимаемый комплекс мер при введении режима ЧС в регионах сказывается на снижении числа возгораний.
В Рослесхозе рассказали об эффективности режима ЧС для снижения числа лесных пожаров
  • РИА Новости

«Введение режима ЧС в регионах позволяет оперативно наращивать группировку сил и средств для тушения лесных возгораний, а также устанавливать регионам ограничения на посещение лесов, чтобы снизить количество возгораний», — объяснил Писаревский в беседе с URA.RU.

По его словам, на территории УрФО в этом году отмечено значительное снижение числа лесных пожаров.

Всего с начала года зафиксировано 2,6 тыс. возгораний, это ниже среднепятилетних значений, отметил он.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию с аномальной жарой в странах Европы.

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