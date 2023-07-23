ЦПВС: в районе Эт-Танф в Сирии зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства

Истребители F-16 возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции шесть раз нарушили воздушное пространство в районе Эт-Танф в Сирии.

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, в этом районе проходят международные воздушные трассы.

«Там в очередной раз зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства Сирии», — цитирует Гуринова РИА Новости.

Он уточнил, что пространство нарушили три пары самолётов F-16, принадлежащие коалиции.

Ранее истребители коалиции за сутки восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.