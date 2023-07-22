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ЦПВС: самолёты проамериканской коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии

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Истребители проамериканской антитеррористической коалиции за сутки восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.
ЦПВС: самолёты проамериканской коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии
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Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 и двумя парами истребителей Rafale коалиции», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что в результате удара двух истребителей F-16 ВВС Израиля по складам в Дамаске пострадали двое сирийских военных.

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