ЦПВС: самолёты проамериканской коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии

Истребители проамериканской антитеррористической коалиции за сутки восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 и двумя парами истребителей Rafale коалиции», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что в результате удара двух истребителей F-16 ВВС Израиля по складам в Дамаске пострадали двое сирийских военных.