Организация исламского сотрудничества приостановила статус спецпосланника Швеции
- AFP
Об этом говорится на сайте организации.
«Секретариат ОИС проинформировал правительство Швеции о своём решении приостановить статус специального посланника Швеции при организации», — говорится в заявлении.
Уточняется, что исполнительный орган объединения по итогам заседания выдал рекомендацию генсеку ОИС Хисейну Брахиму Тахе изучить меры, направленные на пересмотр отношений «с любой страной, в которой оскверняются копии священного Корана».
Ранее стокгольмские правоохранительные органы выдали разрешение на публичную акцию с сожжением Корана возле главной мечети в Стокгольме.
22 июля в Дании прошла акция с сожжением Корана.