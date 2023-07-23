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Организация исламского сотрудничества приостановила статус спецпосланника Швеции

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Секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) решил приостановить статус специального посланника Швеции из-за случаев осквернения Корана в королевстве.
Организация исламского сотрудничества приостановила статус спецпосланника Швеции
  • AFP

Об этом говорится на сайте организации.

«Секретариат ОИС проинформировал правительство Швеции о своём решении приостановить статус специального посланника Швеции при организации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что исполнительный орган объединения по итогам заседания выдал рекомендацию генсеку ОИС Хисейну Брахиму Тахе изучить меры, направленные на пересмотр отношений «с любой страной, в которой оскверняются копии священного Корана».

Ранее стокгольмские правоохранительные органы выдали разрешение на публичную акцию с сожжением Корана возле главной мечети в Стокгольме.

22 июля в Дании прошла акция с сожжением Корана.

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