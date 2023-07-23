Папа Римский предложил патриарху Кириллу провести встречу в московском аэропорту

Папа Римский Франциск предложил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу организовать встречу в одном из московских аэропортов, сообщил глава Всемирного Союза староверов Леонид Севостьянов.

Об этом Севостьянов рассказал в беседе с РИА Новости.

«Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы в период дозаправки самолёта понтифика в российской столице», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это должно произойти в ходе поездки Папы Римского в Монголию с 31 августа по 4 сентября.

Севостьянов добавил, что если патриарх Кирилл выразит желание провести встречу, то она состоится.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл встречу с папским посланником кардиналом Маттео Дзуппи с целью обсуждения вопросов урегулирования ситуации на Украине.