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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша из-за поражения Украины планирует напасть на Белоруссию

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Польша, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии на фоне неминуемого поражения Украины.

Целью таких планов, по мнению Джонсона, является стремление «втянуть НАТО в конфликт».

«Прямо сейчас они понимают, что Украина проигрывает. Больше невозможно делать вид, что Украина побеждает», — цитирует экс-аналитика ЦРУ РИА Новости.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что шаги властей Польши похожи на подготовку к агрессивным действиям.

Также он заявил, что страна будет отстаивать суверенитет Белоруссии при необходимости.

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