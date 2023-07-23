Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша из-за поражения Украины планирует напасть на Белоруссию
Целью таких планов, по мнению Джонсона, является стремление «втянуть НАТО в конфликт».
«Прямо сейчас они понимают, что Украина проигрывает. Больше невозможно делать вид, что Украина побеждает», — цитирует экс-аналитика ЦРУ РИА Новости.
Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что шаги властей Польши похожи на подготовку к агрессивным действиям.
Также он заявил, что страна будет отстаивать суверенитет Белоруссии при необходимости.