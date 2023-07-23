Downdetector: пользователи Википедия из ряда стран мира жалуются на сбои в работе сайта

Пользователи Википедия из ряда стран мира жалуются на сбои в работе сайта.

Информация об этом появилась на сайте Downdetector.

Отмечается, что жалобы на работу онлайн-энциклопедии начали поступать примерно в 03:00 мск.

Проблемы зафиксированы в основном у пользователей в Британии, Германии, России, США, Финляндии, Швеции, Польши и Франции.

В июне суд в Москве оштрафовал на 1,5 млн рублей Википедию из-за ролика про зацеперов.

Также сообщалось, что Wikimedia Foundation подал в суд на ГП России и Роскомнадзор из-за ситуации с Википедией.