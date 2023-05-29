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Wikimedia Foundation подал в суд на ГП России и Роскомнадзор из-за ситуации с Википедией

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Тверской суд Москвы в июле рассмотрит административные иски фонда Wikimedia Foundation Inc., который через суд просит признать незаконным требование Генпрокуратуры России заблокировать доступ к ряду публикаций.
Wikimedia Foundation подал в суд на ГП России и Роскомнадзор из-за ситуации с Википедией
  • РИА Новости

«Беседа по двум искам Wikimedia Foundation к Генеральной прокуратуре России, первому замгенпрокурора России Анатолию Разинкину, Роскомнадзору назначена на 10 июля в 09:45 и 13:25 мск», — сказала Интерфаксу представитель суда.

В суде пояснили, что в обоих исках Wikimedia Foundation просит суд признать незаконными уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в Википедии и требования Генпрокуратуры о принятии мер по ограничению доступа к этой информации.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia Foundation — владельца Википедии — на 800 тыс. рублей за отказ удалить запрещённую информацию. До этого фонд был оштрафован на 1,5 млн рублей.

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