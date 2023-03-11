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Милонов предложил создать единый реестр материалов, не подлежащих распространению

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать единый реестр материалов, запрещённых к распространению на территории России.

Об этом он попросил в письме министру юстиции Константину Чуйченко и главе Роскомнадзора Андрею Липову.

Как пишет «Парламентская газета», из этого реестра будет понятно, насчёт каких книг, брошюр и фильмов вступили в законную силу решения судов.

Как отмечается в материале, Милонов обратил внимание, что если суд признал какие-то материалы, например, искажающими исторические события или содержащими пропаганду ЛГБТ, их не вносят в списки, а записывают только адреса сайтов, на которых был размещён материал.

При этом названий самих книг, фильмов, брошюр, статей, имён авторов там нет.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внёс в Думу законопроект, предполагающий введение в закон принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника».

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