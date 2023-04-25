Суд в Москве оштрафовал владельца Википедии за отказ удалить запрещённую информацию
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«Назначить Wikimedia Foundation, Ink наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. рублей», — приводит РИА Новости слова судьи.
Отмечается, что протокол составили за отказ Википедии ограничить доступ к информации, которая оправдывает деятельность экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*.
Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 млн рублей фонд Wikimedia Foundation за неудаление недостоверной информации о специальной военной операции.
* «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).