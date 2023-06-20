Суд в Москве оштрафовал на 1,5 млн рублей Википедию из-за ролика про зацеперов
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Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в видео содержится инструкция о способах, методах и намерениях зацеперов.
«Признать компанию Wikimedia Foundation виновной в совершении административного правонарушения... Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей», — огласил решение судья.
В апреле 2022 года в России увеличили штраф для зацеперов на поездах.