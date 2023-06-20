Суд в Москве оштрафовал на 1,5 млн рублей Википедию из-за ролика про зацеперов

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, владеющую русскоязычной Википедией, на 1,5 млн рублей за отказ удалить ролик про зацеперов.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в видео содержится инструкция о способах, методах и намерениях зацеперов.

«Признать компанию Wikimedia Foundation виновной в совершении административного правонарушения... Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей», — огласил решение судья.

В апреле 2022 года в России увеличили штраф для зацеперов на поездах.