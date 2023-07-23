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Экс-адмирал Ставридис: НАТО должна открыть огонь при «атаке» России на грузы с зерном

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Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Соединённые Штаты могут сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России.

Об этом информирует журнал Foreign Policy.

«НАТО и США могли бы сопровождать грузы зерна», — сказал Ставридис.

По его словам, у НАТО есть достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Чёрном море.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации вокруг зернового коридора.

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