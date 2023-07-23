Экс-адмирал Ставридис: НАТО должна открыть огонь при «атаке» России на грузы с зерном
Об этом информирует журнал Foreign Policy.
«НАТО и США могли бы сопровождать грузы зерна», — сказал Ставридис.
По его словам, у НАТО есть достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Чёрном море.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации вокруг зернового коридора.