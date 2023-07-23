Экс-адмирал Ставридис: НАТО должна открыть огонь при «атаке» России на грузы с зерном

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Соединённые Штаты могут сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России.