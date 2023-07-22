«Росатом» предложил странам Африки проекты технологического суверенитета
«Мы предлагаем проекты технологического суверенитета, связанные со всей цепочкой этих компетенций — от подготовки кадров до создания предприятий здесь, на территории Африканского континента», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, по словам Лихачёва, российская сторона предложила впоследствии включить африканских партнёров в создаваемые на территории России и дружественных ей стран технологические цепочки.
Ранее заместитель директора департамента Африки российского МИД Александр Поляков сообщил, что Москва получила подтверждение об участии в саммите Россия — Африка от 49 государств.
До этого Россия и государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подтвердили готовность к наращиванию экономических связей.