«Росатом» предложил странам Африки проекты технологического суверенитета

«Росатом» предложил африканским странам проекты технологического суверенитета и их включение в технологические цепочки, заявил в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.

«Мы предлагаем проекты технологического суверенитета, связанные со всей цепочкой этих компетенций — от подготовки кадров до создания предприятий здесь, на территории Африканского континента», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Лихачёва, российская сторона предложила впоследствии включить африканских партнёров в создаваемые на территории России и дружественных ей стран технологические цепочки.

Ранее заместитель директора департамента Африки российского МИД Александр Поляков сообщил, что Москва получила подтверждение об участии в саммите Россия — Африка от 49 государств.

До этого Россия и государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подтвердили готовность к наращиванию экономических связей.