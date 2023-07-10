Лавров: Россия и страны ССАГПЗ подтвердили намерение наращивать связи
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Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«С обеих сторон сегодня была подчёркнута заинтересованность в дальнейшем наращивании экономических связей, в их диверсификации», — отметил он.
В ноябре российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) и всеми её членами.
Он подчеркнул, что все военно-политические проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке должны быть урегулированы при уважении суверенитета и территориальной целостности государств.