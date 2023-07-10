Узнать больше

Лавров: Россия и страны ССАГПЗ подтвердили намерение наращивать связи

Короткая ссылка
Россия и государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подтвердили готовность к наращиванию экономических связей.
Лавров: Россия и страны ССАГПЗ подтвердили намерение наращивать связи
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«С обеих сторон сегодня была подчёркнута заинтересованность в дальнейшем наращивании экономических связей, в их диверсификации», — отметил он.

В ноябре российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) и всеми её членами.

Он подчеркнул, что все военно-политические проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке должны быть урегулированы при уважении суверенитета и территориальной целостности государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить