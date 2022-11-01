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Путин заявил о готовности России развивать взаимодействие с Лигой арабских государств

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Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) и всеми её членами, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил о готовности России развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
  • РИА Новости

Об этом говорится в приветственной телеграмме Путина главам государств и правительств стран — членов ЛАГ по случаю открытия 31-го саммита организации, опубликованной на сайте Кремля.

«Россия готова и впредь всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ и всеми её членами, в том числе в целях упрочения безопасности на региональном и глобальном уровне», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что все военно-политические проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке должны быть урегулированы при уважении суверенитета и территориальной целостности государств.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито заявила, что администрация Джо Байдена обеспокоена тем, что отношения России и Ирана продолжают углубляться.

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