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МИД: Москва получила подтверждение об участии в саммите Россия — Африка от 49 стран

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Заместитель директора департамента Африки российского МИД Александр Поляков сообщил, что Москва получила подтверждение об участии в саммите Россия — Африка от 49 государств.
МИД: Москва получила подтверждение об участии в саммите Россия — Африка от 49 стран
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции.

«На данный момент мы получили подтверждение об участии от 49 африканских делегаций», — цитирует Полякова ТАСС.

По его словам, около половины африканских делегаций будет представлено на уровне глав государств и правительств.

Ранее стало известно, что в Московском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга до конца июля ограничат движение транспорта из-за проведения саммита Россия — Африка.

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