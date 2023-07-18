МИД: Москва получила подтверждение об участии в саммите Россия — Африка от 49 стран
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции.
«На данный момент мы получили подтверждение об участии от 49 африканских делегаций», — цитирует Полякова ТАСС.
По его словам, около половины африканских делегаций будет представлено на уровне глав государств и правительств.
Ранее стало известно, что в Московском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга до конца июля ограничат движение транспорта из-за проведения саммита Россия — Африка.