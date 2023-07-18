МИД: Москва получила подтверждение об участии в саммите Россия — Африка от 49 стран

Заместитель директора департамента Африки российского МИД Александр Поляков сообщил, что Москва получила подтверждение об участии в саммите Россия — Африка от 49 государств.

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции.

«На данный момент мы получили подтверждение об участии от 49 африканских делегаций», — цитирует Полякова ТАСС.

По его словам, около половины африканских делегаций будет представлено на уровне глав государств и правительств.

Ранее стало известно, что в Московском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга до конца июля ограничат движение транспорта из-за проведения саммита Россия — Африка.