Рябков: позиция России по помощи бедным странам кардинально отличается от европейской

Позиция российской стороны по помощи беднейшим странам кардинальным образом отличается от европейской.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Наша позиция с точки зрения помощи нуждающимся кардинальным образом отличается от эгоистичной и пренебрежительно-высокомерной к их нуждам позиции Евросоюза», — заявил Рябков.

Он отметил, что страны ЕС за счёт импорта украинской продукции сдержали инфляционную спираль в сфере собственных цен на продовольствие.

«Мы поможем нуждающимся, найдём способы, как это сделать и зерном, и удобрениями. И нам не воспрепятствуют в этом плане происки наших оппонентов», — заключил Рябков.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке только в том случае, если будут убраны все препятствия для страны и сняты ограничения с российских активов.