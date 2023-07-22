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Рябков: позиция России по помощи бедным странам кардинально отличается от европейской

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Позиция российской стороны по помощи беднейшим странам кардинальным образом отличается от европейской.
Рябков: позиция России по помощи бедным странам кардинально отличается от европейской
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Наша позиция с точки зрения помощи нуждающимся кардинальным образом отличается от эгоистичной и пренебрежительно-высокомерной к их нуждам позиции Евросоюза», — заявил Рябков.

Он отметил, что страны ЕС за счёт импорта украинской продукции сдержали инфляционную спираль в сфере собственных цен на продовольствие.

«Мы поможем нуждающимся, найдём способы, как это сделать и зерном, и удобрениями. И нам не воспрепятствуют в этом плане происки наших оппонентов», — заключил Рябков.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке только в том случае, если будут убраны все препятствия для страны и сняты ограничения с российских активов.

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