Украинский журналист Коваленко заявил, что Зеленский уволил посла в Британии из мести
Об этом он написал в Twitter.
«В истерике Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов», — сказал журналист.
По его словам, данное событие является ещё одним доказательством развития у Зеленского «диктаторской» черты. Как отметил Коваленко, она связана с требованием максимальной лояльности.
Ранее Зеленский уволил посла Украины в Британии Пристайко после критики с его стороны.
Позже в газете The Sun заявили, что Пристайко угрожали увольнением за критику в адрес Зеленского.