Украинский журналист Коваленко заявил, что Зеленский уволил посла в Британии из мести

Украинский журналист и блогер Виктор Коваленко заявил, что увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко вызвано склонностью президента страны Владимира Зеленского и его команды к «детской мести».

Об этом он написал в Twitter.

«В истерике Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов», — сказал журналист.

По его словам, данное событие является ещё одним доказательством развития у Зеленского «диктаторской» черты. Как отметил Коваленко, она связана с требованием максимальной лояльности.

Ранее Зеленский уволил посла Украины в Британии Пристайко после критики с его стороны.

Позже в газете The Sun заявили, что Пристайко угрожали увольнением за критику в адрес Зеленского.