Медведев вспомнил хит группы Green Day после того, как Байден в шутку назвал себя ИИ
Об этом он написал в Twitter.
«Когда вы слушаете хит Green Day... становится понятно, что имел в виду Сонный Джо, говоря, что он является искусственным интеллектом», — говорится в сообщении.
Ранее Байден пошутил, что он является искусственным интеллектом.
Также сообщалось, что Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии.
Кроме того, сообщалось, что американский лидер стал чаще пользоваться коротким трапом, чтобы не упасть.