Медведев вспомнил хит группы Green Day после того, как Байден в шутку назвал себя ИИ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после шутки президента США Джо Байдена о том, что он искусственный интеллект, вспомнил песню American Idiot группы Green Day.

Об этом он написал в Twitter.

«Когда вы слушаете хит Green Day... становится понятно, что имел в виду Сонный Джо, говоря, что он является искусственным интеллектом», — говорится в сообщении.

Ранее Байден пошутил, что он является искусственным интеллектом.

Также сообщалось, что Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии.

Кроме того, сообщалось, что американский лидер стал чаще пользоваться коротким трапом, чтобы не упасть.