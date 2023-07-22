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Профессор Сури: сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США

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Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури заявил в колонке для CNN, что активизация сотрудничества России и Кубы является «сложной ловушкой» для США.

«Военная эскалация вокруг Кубы — опасное искушение для России и сложная ловушка для США», — говорится в публикации.

По словам Сури, при таком сценарии могут сложиться предпосылки к ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года.

Ранее в РВИО заявили, что российской армии было бы полезно вернуться на Кубу, чтобы лучше «видеть» США.

Также в ЕП выразили обеспокоенность укреплением отношений Кубы и России на фоне ситуации на Украине.

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