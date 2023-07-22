Профессор Сури: сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
«Военная эскалация вокруг Кубы — опасное искушение для России и сложная ловушка для США», — говорится в публикации.
По словам Сури, при таком сценарии могут сложиться предпосылки к ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года.
Ранее в РВИО заявили, что российской армии было бы полезно вернуться на Кубу, чтобы лучше «видеть» США.
Также в ЕП выразили обеспокоенность укреплением отношений Кубы и России на фоне ситуации на Украине.