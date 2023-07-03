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РВИО: российской армии было бы полезно вернуться на Кубу, чтобы лучше «видеть» США

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Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что возвращение сегодня российской армии на Кубу позволило бы «держать руку на пульсе» своего стратегического соперника — США.

Об этом информирует РИА Новости.

«Благодаря нашему радиоэлектронному центру в Лурдесе мы «видели» весь юго-восток США»,  — сказал Мягков.

Тот факт, что российские войска покинули Кубу, Мягков назвал «ошибкой».

По его словам, вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов.

Ранее в ЕП выразили обеспокоенность укреплением отношений Кубы и России на фоне ситуации на Украине.

Также сообщалось, что Россия и Куба возобновляют регулярные авиарейсы.

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