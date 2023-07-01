Россия и Куба возобновляют регулярные авиарейсы

Россия и Куба с 1 июля возобновляют регулярные перелёты: первый рейс из Москвы в Варадеро выполнит авиакомпания «Россия».

Об этом информирует РИА Новости.

«Пока в расписании два рейса, они будут выполняться по четвергам и субботам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что длительность рейса Москва — Варадеро составит 13 часов 20 минут, обратный перелёт займёт 12 часов 35 минут.

Рейсы между странами были прерваны в 2022 году из-за ограничений, введённых западными государствами.

Ранее в МИД России сообщили, что с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой.

Также поступала информация, что авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси с 10 июля.