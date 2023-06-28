МИД России: с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой
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Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«С 1 июля возобновляется регулярное прямое авиасообщение с Кубой», — заявила она.
Захарова уточнила, что перелёты будет осуществлять авиакомпания «Россия».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о готовности Москвы помочь Гаване в условиях торговой блокады США.
Он назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе.