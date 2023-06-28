МИД России: с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой

С 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение России с Кубой.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«С 1 июля возобновляется регулярное прямое авиасообщение с Кубой», — заявила она.

Захарова уточнила, что перелёты будет осуществлять авиакомпания «Россия».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о готовности Москвы помочь Гаване в условиях торговой блокады США.

Он назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе.