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МИД России: с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой

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С 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение России с Кубой.
МИД России: с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«С 1 июля возобновляется регулярное прямое авиасообщение с Кубой», — заявила она.

Захарова уточнила, что перелёты будет осуществлять авиакомпания «Россия».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о готовности Москвы помочь Гаване в условиях торговой блокады США.

Он назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе.

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