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Немецкий политик Гердт: Россия может и без зерновой сделки покрыть нужду Африки в зерне

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Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что Россия способна без зерновой сделки покрыть своими продовольственными ресурсами потребности нуждающихся стран Африканского континента в зерне.

Об этом информирует РИА Новости.

«И наверняка она будет это делать», — сказал политик.

При этом, по словам Гердта, прекращение зерновой сделки не повлияет серьёзно на положение нуждающихся стран и народов.

«Мы все понимаем, что очень небольшая часть этого зерна уходила нуждающимся странам», — добавил экс-депутат. 

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные корпорации стали главными выгодоприобретателями зерновой сделки.

Кроме того, по его словам, ВСУ под прикрытием зерновой сделки накопили значительные мощности в портах.

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