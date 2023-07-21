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Глава МИД ПМР: необходимо сохранить миротворческую миссию России в Приднестровье

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Необходимо сохранить миротворческую миссию России в Приднестровье, несмотря на действия Молдавии.
Глава МИД ПМР: необходимо сохранить миротворческую миссию России в Приднестровье
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

Игнатьев отметил, что для вывода российской миротворческой миссии «не созрело никаких условий».

«В условиях глобальной нестабильности, украинского кризиса миротворческая операция придаёт дополнительную стабильность в нашем молдавско-приднестровском региональном пространстве. И мы рассчитываем, что наши соседи, Республика Молдова, проявят ответственность и не предпримут тех действий, которые могут привести к разрушению миротворческой операции», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что провокации против российских военных в Приднестровье Москва сочтёт нападением на Россию.

Также в МИД России заявили, что российские миротворцы гарантируют мир в Приднестровье.

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